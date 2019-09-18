Фестиваль консервації

У Запоріжжі відбувася всеукраїнський фестиваль домашньої консервації «Нас не подолати». Заявки на участь у цьогорічному фестивалі подали близько 85 громадських організацій та окремих учасників із Запоріжжя, Полтави, Харкова, Тернополя та Дніпра, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.Обов’язкова умова участі у фестивалі – передати у фонд заходу щонайменше п’ять кілограмів своєї консервації, яка буде спрямована на благодійні потреби. Окрім учасників фестивалю, передати свої домашні заготівлі для благодійних цілей могли і всі охочі. У рамках фестивалю пройшли різноманітні кулінарні майстер-класи, дегустації, конкурси, обмін рецептами. Також було організовано показ традиційного українського національного жіночого вбрання. Фест «Нас не подолати» відбувається в Запоріжжі вп’яте. За час існування фестивалю, на благодійні цілі було зібрано понад п’ять тонн консервації.