Фестиваль степу

У заповіднику Кам’яна Могила (смт. Мирне) справжній аншлаг зібравсся на етно-фестиваль “Подих степу”, що пройшов в рамках Днів європейської спадщини. Захід розпочався запалюванням скіфами священного вогню. Потім, всі учасники дійства долучились до хороводу навколо нього. Цього дня гості заповідника побачили багато театралізованих вистав, зокрема, у виконанні театру живої історії і трюкового мистецтва «Відродження», молодіжного експериментального театру «КИШЕНІ», народного театру драми і комедії «Час», а також виступи представників Федерації традиційного кунг фу «Зал Білого тигра», які продемонстрували східні бойові мистецтва. На території Кам’яної Могили працювали різні локації, де можна було постріляти з лука, приміряти лицарські обладунки.