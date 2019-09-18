Генерал Микола Лушпієнко – новий начальник поліції Запорізької області

Нового керівника обласної поліції генерала Миколу Лушпієнка колективу главка було представлено у середу, 18 вересня. До свого нинішнього призначення Микола Лушпієнко обіймав посади начальника Васильківського РВВС, був оперуповноваженим в київському ГУБОЗі, заступником начальника київського карного розшуку, заступником начальника департаменту оперативної служби міністерства, першим заступником начальника житомирського обласного управління МВС, начальником ГУБОЗ Республіки Крим, першим заступником начальника Управління МВС України в Криму та начальником УМВС України в Черкаській області.