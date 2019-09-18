Їх здобутки – наші врятовані життя

У Запорізькому обласному музично-драматичному театрі імені Магара відбулися урочистості з нагоди Дня рятувальника. В Україні це свято відзначають 17 вересня. Своїх підлеглих сердечно привітав начальник ГУ ГСЧС України в Запорізькій області Олексій Лепський. Генерал-майор служби цивільного захисту подякував колегам за роботу і підкреслив, що за кожною врятованої життям, за кожною перемогою над стихіями стоять честь, високий рівень підготовки, відданість обов’язку і справі рятувальника.
На святі представники міської та обласної влади вручили Почесні грамоти і Подяки кращим представникам відомства. Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять рятувальників, які загинули під час виконання професійних завдань. Завершився захід святковим концертом за участю заслуженої артистки України Інни Гапон.