У Запоріжжі відбувся марш за права тварин, під час якого зоозахисники з відповідними плакатами пройшлися центральним проспектом міста від Фестивальної площі до бульвару Шевченка. Учасники ходи скандували «Україна – гуманна країна», «Краще голим, ніж в міхах» тощо. Вони вимагали заборонити використання тварин у цирках і дельфінаріях, а також для жебракування і фотопослуг, запровадити заборону притравочних станцій та хутрових ферм, припинити програми вбивства бездомних тварин, посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, законодавчо визначити права власності на тварину та умови позбавлення такого права в разі жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників, створення зоополіції. .Як відмічають організатори, у Запоріжжі однією з найбільших гострих проблем є питання бездомних тварин та жорстокого поводження з тваринами, як з домашніми, так і безпритульними.