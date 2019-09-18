У Запоріжжі на площі Маяковського громадська організація «Запорізьке міське об’єднання митців “Колорит”21-22 вересня вдруге проводить фестиваль-вернісаж «Мистецька хвиля». У рамках фестивалю планується: виставка-вернісаж картин понад 150 художників, фотохудожників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; майстер-класи з різних технік образотворчого мистецтва: акварель для дорослих та дітей, листівки в техніці “скрапбукінг”, розпис піском, розпис на воді технікою Ебру, аквагрим, виготовлення міні-панно, олійна пастель для дітей, майстер-клас із батику, кавовий живопис, розпис керамічних виробів, майстер-клас із ліногравюри, нейрографіка «Гармонія простору» тощо. Дитяча студія образотворчого мистецтва при галереї АRТ L просто неба навчатиме азам олійного живопису дітей від шести років, в тому числі дітей з обмеженими можливостями здоров’я.
21 вересня тут відбудеться Арт-марафон «Кольорова Україна» (ведучі художниці Наталя Коробова й Людмила Лисиця); конкурс малюнків «Веселі посмішки» на підтримку хворих дітей; розіграш картин художників у підтримку фестивалю «Мистецька хвиля», знайомство городян із мистецькими галереями, навчальними студіями живопису; демонстрація колекцій авторського одягу та прикрас, книжкові виставки. Будуть також виступи письменників, музикантів, виконання портретів із натури (працюють художники-портретисти).
Мистецька хвиля
У Запоріжжі на площі Маяковського громадська організація «Запорізьке міське об’єднання митців “Колорит”21-22 вересня вдруге проводить фестиваль-вернісаж «Мистецька хвиля». У рамках фестивалю планується: виставка-вернісаж картин понад 150 художників, фотохудожників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; майстер-класи з різних технік образотворчого мистецтва: акварель для дорослих та дітей, листівки в техніці “скрапбукінг”, розпис піском, розпис на воді технікою Ебру, аквагрим, виготовлення міні-панно, олійна пастель для дітей, майстер-клас із батику, кавовий живопис, розпис керамічних виробів, майстер-клас із ліногравюри, нейрографіка «Гармонія простору» тощо. Дитяча студія образотворчого мистецтва при галереї АRТ L просто неба навчатиме азам олійного живопису дітей від шести років, в тому числі дітей з обмеженими можливостями здоров’я.