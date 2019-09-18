У середу, 18 вересня, у селищі Якимівка Запорізької області вбили заступника голови Якимівської об’єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. І Микола Лушпієнко, якого щойно призначили головою Нацполіції у Запорізькій області, вирушить на місце злочину в Якимівській район розслідувати це вбивство.
Про це повідомив на брифінгу голова Наполіції України Сергій Князєв, який саме прибув представити нового керівника запорізької поліції.
Щодо інформації про цей злочин, зі слів очевидців відомо, що 42-річного чиновника розстріляли з автомата біля входу в будівлю селищної ради. Коли Кирилов вже лежав на землі, зловмисник добив його, здійснивши ще кілька пострілів впритул.
Зазначається, що після вбивства злочинці, які ховали обличчя за масками, втекли з місця події на автомобілі Daewoo Lanos. Згодом правоохоронці знайшли автомобіль спаленим, а неподалік від нього знайшли зброю, з якої, ймовірно, було вбито чиновника.
Вбитий був заступником глави ОТГ з питань діяльності виконавчих органів. В електронній декларації за 2018 рік вказано, що Кирилов також відповідав за напрямок гуманітарної і соціальної політики. До цього він був місцевим депутатом. загиблий був одружений і мав двох дітей Окрім того, чиновник був главою опікунської ради, займався питаннями малозабезпеченого населення, а також очолював комісію приймання готовності навчальних закладів і вів підприємницьку діяльність
У запорізькій поліції на брифінгу голови Нацполії України Сергія Князєва та новопризначеного голови запорізької поліції Миколи Лушпієнка розповіли версії, які розглядають у рамках розслідування цього резонансного вбивства. Основні версії, які розглядає слідство, стосовно вбивства заступника голови Якиміської ОТГ Дмитра Кирилова: смерть чиновника могла бути пов’язана або з політикою або з професійною діяльністю. Ще одна версія вбивства пов’язана з організованими злочинними угрупуваннями.
Пострілами з автомата впритул вбито чиновника Якимівської ОТГ
У середу, 18 вересня, у селищі Якимівка Запорізької області вбили заступника голови Якимівської об’єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. І Микола Лушпієнко, якого щойно призначили головою Нацполіції у Запорізькій області, вирушить на місце злочину в Якимівській район розслідувати це вбивство.