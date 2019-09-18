ПРЕМІЯ ЗА ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ ІВАНА ПАТОРЖИНСЬКОГО ЧЕКАЄ НА ПРЕТЕНДЕНТІВ

За повідомленням Департаменту, премія заснована в рамках Програми розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 роки з метою виявлення кращих зразків вітчизняного музичного мистецтва, підвищення професійної майстерності артистів, музикантів, композиторів, стимулювання залучення до професійної діяльності молодих талановитих авторів і виконавців, підвищення престижу і авторитету музичної галузі Запорізького краю.
Премія встановлена в таких номінаціях: за видатні досягнення у створенні музичного проєкту; за видатні досягнення у професійному виконавському мистецтві; за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості. Для переможців у кожній із номінацій установлюється премія в розмірі 15000 грн.
Положення про премію за досягнення в галузі музичного мистецтва імені Івана Паторжинського затверджено розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації. Згідно з Положенням претендентами на премію можуть бути громадяни, яким виповнилося 18 років та які проживають і зареєстровані в Запорізькій області, а також внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в органах соціального захисту населення Запорізької області.
Матеріали на здобуття премії подаються до 12 листопада закладами та установами культури і мистецтва, навчальними закладами, обласними організаціями та обласними відділеннями національних творчих спілок України, громадськими організаціями у сфері культури, які можуть представити на здобуття премій не більше двох претендентів у відповідній номінації. Засідання експертної ради з визначення переможців відбудеться до 19 листопада.
Основними критеріями оцінки творчості претендентів на отримання премії є: значний внесок у розвиток та популяризацію музичного мистецтва; високий професійний рівень, творча індивідуальність; значні досягнення у міжнародних та всеукраїнських престижних конкурсах, фестивалях. Переможці визначаються експертною радою, склад якої затверджено розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Церемонія вручення премії відбудеться наприкінці листопада.
ДОВІДКОВО:
З Положенням про премію за досягнення в галузі музичного мистецтва імені Івана Паторжинського та змінами до Положення можна ознайомитися на сайті облдержадміністрації.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю