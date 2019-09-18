Річниця 37-го бату

За підтримки генерального директора міжнародної корпорації “Кераміст” Дмитра Зусмановича та генерального директора ТОВ «ВД «Кераміст» Дмитра Плеханова до 5-ої річниці з дня створення 37-го Запорізького батальйону територіальної оборони вийшла власна газетац цього військового підрозділу. У першому випуску читайте інтерв’ю з першим комбатом Олександром Лобасом, історію створення 37 батальйону, колонку психолога і ще багато цікавого про життя тербатівців. Особливу вдячність за супровід і допомогу у виданні першого випуску ювіляри висловлюють раднику генерального директора міжнародної корпорації «Кераміст» Олександру Карчевському.