Рок проти алкоголю і наркотиків

У Запорізькому центральному парку культури і відпочинку «Дубовий гай» третій фестиваль «Рок проти алкоголізму» був організований Благодійним фондом «Алкоголь – Стоп» і запорізьким рок-клубом «ROCK SICH», щоб привернути увагу суспільства до проблеми алкоголізму, нагадати про небезпеку даного явища і необхідність боротьби проти нього. Підтримку організаторам надали небайдужі ентузіасти, і сере них – відомий запорізький меценат, генеральний директор міжнародної корпорації «Кераміст» Дмитро Зусманович. Виступи відомих музичних рок-команд зібрали справжній аншлаг. Але найголовніше – об’єднані духом рок-н-рольного братерства, який відчувався всіма, хто був присутній на фестивалі, майже фізично, запоріжці і гості нашого міста одностайно визнали новий тренд – за здоровий спосіб життя.