Щомісяця з доходів запорізьких платників місцеві бюджети отримують понад 470 мільйонів гривень ПДФО

У січні-серпні до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 3 мільярди 777 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Рівень надходжень минулого року перевищено на 561 мільйон або на 17 відсотків.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, кожного місяця скарбниці громад отримують щонайменше 470 мільйонів гривень ПДФО. Це на 70 мільйонів більше, ніж торік.
За вісім місяців до міського бюджету Запоріжжя сплачено 1 мільярд 681,5 мільйона гривень, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 488 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 401,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 288 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 222 мільйони, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 187,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 182,5 мільйона тощо.
Найбільшими платниками ПДФО стали установи і організації державного управління та оборонної галузі – 21 відсоток у загальних надходженнях, компанії-постачальники електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 12 відсотків, а також підприємства переробної промисловості – майже 11 відсотків.
Усього на Запоріжжі податок на доходи фізичних осіб сплачують майже 71 тисяча суб’єктів господарювання, у тому числі 18 тисяч юридичних та 52,6 тисячі фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області