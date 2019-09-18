У Запоріжжі новий голова Держгеокадастру

Нового виконуючого обов’язки голови Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області Петра Присяжнюкп представили кервіникам підрозділів ДГК 17 вересня, у вівторок, повідомляє прес-служба Держгеокадастру.
На цій посаді Присяжнюк змінив т.в.о. ГУ ДГК Тетяну Титову. Досвід роботи Присяжнюка у системі ДГК – більше 16 років. Раніше Присяжнюк обіймав посаду заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області.
В декларації Присяжнюка, яку він заповнював ще під час роботи у Херсонській області, вказано, що він володіє двома земельними ділянками площею у 19999 та 30 кв.м. та квартирою. Ще одна земельна ділянка та одна квартира знаходиться у власності його дружини. На двох за 2018 рік подружжя заробило майже 220 тис грн у якості заробітної плати та ще майже 150 тис грн – від продажу меду. Транспортними засобами не володіють, грошових активів не мають.
Будемо сподіватися, що новий очільник ГУ ДКГ у Запоріжжі перш за все приведе до ладу ситуацію із землями в області .