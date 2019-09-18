ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВІТАЛІЯ ТУРИНКА

Президентом України Володимиром Зеленським проголошено війну з корупцією в Україні.
На виконання політики Президента України, мною будуть вжиті заходи із тотальної боротьби з умовами та проявами корупції в органах державної виконавчої влади при проведенні державних закупівель.
Вимагаю від посадових осіб Запорізької обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій вжити всіх вичерпних заходів із прозорого проведення процедур державних закупівель, створення умов для добросовісної конкуренції учасників торгів та інших форм державних закупівель.
Також вимагаю від керівників всіх рівнів, а також представників компаній та приватного бізнесу дотримуватись політики «боротьби з відкатами» та взяти на озброєння базові принципи боротьби з корупцією: многорівневий контроль, додатковий незалежний регулярний аудит, розподіл обов’язків між відповідальними фахівцями за процедуру державних закупівель, недопущення стійких та довготривалих зв’язків та відносин між «посадовець-контрагент» тощо.
Звертаю увагу на необхідність аналізу змісту договорів на предмет наявності антикорупційних механізмів та за потреби додатковому закріпленню в угодах умов по достроковому розірванню договорів у разі виявлення завищених цін на товари та послуги, а також накладання штрафних і господарських санкцій контрагенту за неякісне виконання договірних відносин, в тому числі, з причин невідповідності договірної ціни актуальним ринковим цінам.
Маю переконання, що проведення відповідальних антикорупційних заходів з боку посадових осіб органів державної влади, чесної підприємницької діяльності з боку приватного бізнесу та системного громадського контролю вплине на очікуване зниження вартості державних закупок на 15-20%.
Попереджаю, що процес боротьби з корупцією незворотній та буде знаходитись під моїм особистим контролем. Буду вимагати від правоохоронних органів ретельного та всебічного вивчення кожного випадку корупції як з боку посадовців, так і з боку учасників тендерів та державних закупівель.
Звертаюсь до представників приватного бізнесу та громадськості повідомляти всі випадки примусу чи стимулювання надання незаконної фінансової винагороди посадовим особам Запорізької обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій Запорізької області. Також очікую від громадського сектора пропозицій щодо формування дієвого механізму контролю за освоєнням бюджетних коштів та запобігання корупції.
Давайте здолаємо цю «заразу» разом!
Віталій ТУРИНОК ,
голова Запорізької обласної державної адміністрації