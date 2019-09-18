Більше 50 – ти театральних колективів зі всієї України виявили бажання взяти участь у Всеукраїнському фестивалі театрів – лабораторій «VIEfest». Особливістю фестивалю саме у 2019 році стало збільшення кількості театральних локацій по всьому місту Запоріжжя:
– Головна сцена – театр-лабораторія «Ві» (вул. Наукового містечка, 35), де відбудуться найкаращі за рейтингом вистави;
– Запорізький дитячий театр «СВіЯ» (вулиця Козача, 7А) – дитяча локація, де відбудуться вистави в яких грають діти та підлітки;
– Платформа «Дві Башти» (вул. Верхня,3) – простір для бізнесу та творчості, єксперементальна локація, де відбудуться покази експерементальних за жанром, формою та драматургією вистав.
– Студентський палац культури (колишній палац культури ім. Дроб’язко) при Запорізькому національному університеті (вул. Гоголя, 118) – освітня локація де відбудуться покази студентських вистав, спілкування та майстер-класи від експертів, круглі столи щодо обговорення проблематики розвитку театрів тощо;
– Палац культури «Орбіта» (вул. Лермонтова, 9) – локація фізичний театр, хореографія, концертна програма (для учасників та ветеранів АТО/ООСта їх сімей);
– Запорізький обласний краєзнавчий музей – (вул. Троїцька, 29), локація перформативних вистав, плейбек театрів.
– Запорізький обласний центр молоді (вул. Патріотична, 49) – локація показу вистав, які підіймають актуальну соціальну проблематику суспільства;
– Локація «Фестивальний Ленд-Арт» (вул. Наукового містечка, 35) – простір для творчості, художників, народних майстрів Запоріжжя, презентація своїх робіт, майстер-класи на території Запорізького муніципального театру-лабораторії «Ві».
Нагадуємо, що з 27 по 29 вересня 2019 року у м.Запоріжжі за підтримки Український культурний фонд відбудеться Всеукраїнський фестиваль фестиваль театрів-лабораторій «VIEfest».
Запрошуються усі глядачі та шанувальники театрального мистецтва.
Вхід вільний.
Всеукраїнському фестивалі театрів – лабораторій «VIEfest»
Більше 50 – ти театральних колективів зі всієї України виявили бажання взяти участь у Всеукраїнському фестивалі театрів – лабораторій «VIEfest». Особливістю фестивалю саме у 2019 році стало збільшення кількості театральних локацій по всьому місту Запоріжжя: