Компанія Einhell потрапила в п’ятірку найкращих виробників електролобзиків: хто ще серед лідерів?

Електролобзик – це один з тих пристроїв, які точно не будуть зайвими ні в професійній майстерні, ні у звичайному побуті. Інструмент використовують для розпилу деревини та інших матеріалів різної твердості, тому він підходить для виконання багатьох видів господарських і ремонтних робіт.
Які компанії виготовляють дійсно функціональні, ергономічні та потужні електричні лобзики? Аналітики дали вичерпну відповідь на це питання та склали актуальний рейтинг найкращих виробників.
Топ-5 виробників електроінструментів: хто виготовляє найкращі лобзики
• Einhell. Відомий німецький бренд електричних інструментів та садової техніки, заснований понад півстоліття тому. Продукція виробника представлена на ринку в багатьох країнах світу, а його дочірні підприємства знаходяться в Польщі, Фінляндії, Китаї, Італії, Австрії, Швейцарії. Електричні лобзики, виготовлені на заводах Einhell, надійні та довговічні. Інструменти оснащені захисними механізмами та максимально зручні у використанні. Замовити якісний побутовий або професійний електролобзик Einhell можна в moyo.ua.
• Bosch. Один з найстаріших виробників техніки та споживчих товарів. Сьогодні в асортименті брендової продукції представлені садові та електричні інструменти, будівельна техніка, автоматизовані рішення для промислових підприємств та інші корисні винаходи. Особливої уваги заслуговують електроінструменти Bosch. Вони потужні та ефективні, а також довговічні та безпечні.
• Makita. Улюблений виробник професійних майстрів. Японська корпорація виготовляє обладнання, призначене для використання на будівельних та ремонтних майданчиках, в професійних меблевих майстернях, на промислових підприємствах та навіть в домашніх умовах. Багато уваги Makita приділяє показникам безпечності своєї продукції, тому всі брендові розробки обов’язково проходять сертифікацію.
• Metabo. Компанія, яка виготовляє мережеву та акумуляторну техніку для різних сфер життєдіяльності. Профільний напрям діяльності – виробництво професійних електричних і пневматичних інструментів, а також насосного обладнання. Грамотна цінова політика та висока якість продукції – те, за що поважають Metabo споживачі.
• Дніпро-М. Чесна гарантія, найкраще співвідношення ціни і якості, ефективний сервіс – саме так аналітики характеризують популярний український бренд. Інструменти Дніпро-М доступні навіть для майстрів-новачків завдяки відсутності високої націнки за бренд.
У топі представлені виробники, які прикладають максимум зусиль, щоб задовольнити потреби якомога більшої кількості споживачів. І варто відзначити, що у них це чудово виходить.
Компанія Einhell потрапила в п’ятірку найкращих виробників електролобзиків: хто ще серед лідерів?
Електролобзик – це один з тих пристроїв, які точно не будуть зайвими ні в професійній майстерні, ні у звичайному побуті. Інструмент використовують для розпилу деревини та інших матеріалів різної твердості, тому він підходить для виконання багатьох видів господарських і ремонтних робіт.