Магістрант економічного факультет ЗНУ виборов чотири медалі міжнародного турніру з ушу

Нещодавно у Грузії пройшов Відкритий міжнародний чемпіонат Батумі 2019 з ушу-таолу. У цих змаганнях брали участь 13 команд із Європи, серед яких була і Україна. До складу національної збірної команди увійшов магістрант першого року навчання економічного факультету Запорізького національного університету, вихованець Запорізької федерації ушу, майстер спорту України Максим Пасько. Варто відзначити, що Максим неодноразово успішно брав участь у міжнародних змаганнях. І в цей раз продемонстрував вражаючі результати, здобувши дві золоті та дві срібні нагороди.
Для довідки. Два року тому у Тбілісі на Чемпіонаті Європи з ушу відбулися змагання за участю понад 350 спортсменів із 20 країн світу. Тоді Запорізьку область теж представляв Максим Пасько. У результаті напруженої боротьби він отримав дві «срібні» медалі. Визначними були перемоги хлопця й на Чемпіонаті України з ушу (таолу) серед дорослих у рамках ХІІІ всеукраїнської Літньої Універсіади. За результатами виступів збірної команди Запорізької області Максим виборов «золото» та два «срібла». В універсіаді Максим Пасько (південна палиця і південний кулак) посів 2 місце.
Пресслужба ЗНУ