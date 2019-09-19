Запорізькі підприємства погасили 105 мільйонів гривень податкового боргу

З початку року за рахунок погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів надійшло 105 мільйонів 600 тисяч гривень, з яких 58,2 мільйона сплачено до державної скарбниці, 47,4 мільйона – до місцевих. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
До боржників податкова служба застосовує заходи, передбачені законодавством. Так, з початку року з їхніх рахунків стягнуто платіжними вимогами та вилучено готівкових коштів на загальну суму 5,8 мільйона, близько одного мільйона надійшло від реалізації дебіторської заборгованості, від продажу майна, яке знаходилося у податковій заставі, до бюджету спрямовано майже 11 мільйонів.
Крім того, в результаті застосування процедури розстрочення податкового боргу погашено 2,7 мільйона, підприємства, які знаходяться в стадіях банкрутства, перерахували 4,5 мільйона.
З метою стягнення недоїмки податківці подали до суду 107 позовів на суму 625 мільйонів. На даний час задоволено 35 з них на суму 129 мільйонів, сплачено до бюджету 18,3 мільйона.
Упродовж січня-серпня заборгованість з єдиного соціального внеску скорочено на 83,2 мільйона, зокрема, через органи Державної виконавчої служби – на 23,4 мільйона. Станом на перше серпня підприємства і приватні підприємці заборгували перед Пенсійним і соціальними фондами 524 мільйони гривень.
Аби перевірити, чи має суб’єкт господарювання податковий борг, достатньо зайти на вебпортал Державної податкової служби, і у розділі “Переліки” завантажити відповідний файл (https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html). Інформація щодо боржників регулярно оновлюється.
Головне управління ДПС у Запорізькій області