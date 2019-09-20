Лекція Дар’ї Москвітіної та Богдана Корнелюка «$€£¥₴: казна, що на Парнасі (література і гроші)»

Книгарня «Є» запрошуює на лекцію Дар’ї Москвітіної та Богдана Корнелюка «$€£¥₴: казна, що на Парнасі (література і гроші) ». Захід відбудеться 20 вересня. Початок – о 18:30.
Існує думка, що митець має бути голодним і, бажано, без копійчини – тільки тоді він вважатиметься справжнім. Втім, історія літератури знає як безліч підтверджень цього популярного стереотипу, так і безліч спростувань. Під час інтерактивної лекції поговоримо про стосунки між письменниками, персонажами і грошима, про фінансове становище літераторів і про те, як красне письменство формує наші уявлення про статки.
Дар’я Москвітіна – кандидат філологічних наук, літературознавець, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету
Богдан Корнелюк – кандидат філологічних наук, літературознавець, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.