На Запоріжжі зафіксовано 131 митне порушення

Запорізькі митники з початку року під час аналітично-пошукових заходів встановили 131 випадок недотримання митних правил. За даними фактами стосовно компаній та фізичних осіб заведені справи за загальну суму 54,7 мільйона гривень.
За січень-серпень фахівці митниці розглянули 38 адміністративних матеріалів, за результатами яких на правопорушників накладені штрафи на суму 3 мільйони 428 тисяч гривень.
За цей же період судові органи винесли рішення у 43 справах, згідно з якими конфісковано предметів правопорушень загальною вартістю 1 мільйон 646 тисяч, а також накладені штрафи на суму 5,9 мільйона гривень.
Нагадуємо, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни на вебпорталі ДФС можуть ознайомитись з правилами перетину митного корону України, актуальною інформацію щодо оформлення поставок та ін. (http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/).
Запорізька митниця ДФС