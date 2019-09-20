Ринок праці Запорізької області

Станом на 20 вересня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,1 тис. осіб, з них 9,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 20 вересня 2019 року – 2853 одиниці (у м. Запоріжжі – 1688 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 5 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З початку вересня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 166 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 113 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.