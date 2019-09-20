З проданих підакцизних товарів місцеві громади на Запоріжжі отримали майже 110 мільйонів

За вісім місяців 2019 року торговельні об’єкти, які вроздріб продають підакцизні товари, сплатили до місцевих бюджетів Запорізької області 110 мільйонів гривень. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, лише у серпні до скарбниць громад спрямовано майже 20 мільйонів акцизного податку, що на два мільйони більше, ніж торік.
Згідно з нормами Бюджетного кодексу акцизний податок повністю зараховується до бюджету тієї території, де здійснюється торгівля. Таким чином з кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу п’ять відсотків надходять до скарбниці міста або об’єднаної територіальної громади. Податківці радять покупцям завжди вимагати у продавця фіскальний чек за товар, який доводить факт продажу та гарантує захист прав споживачів.
На території Запорізької області майже чотири тисячі суб’єктів господарювання торгують уроздріб підакцизними товарами. Для цього вони придбали понад 8,7 тисячі ліцензій. За нелегальний продаж алкоголю і тютюну передбачена адміністративна відповідальність.
Головне управління ДПС у Запорізькій області