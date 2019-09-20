ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ ВІДКРИВАЄ ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТНИЙ СЕЗОН

У Запорізькій обласній філармонії 20 вересня гранд-концертом розпочнеться 80-й концертний сезон за участю відомих солістів та колективів. Про це розповіли директор-розпорядник Запорізької обласної філармонії Тетяна Тіліс, художній керівник філармонії, заслужена артистка України Ольга Беженар, директор-розпорядник козацького ансамблю пісні й танцю «Запорожці» Орислава Довженко, головний диригент академічного симфонічного оркестру, народний артист України Вячеслав Редя.
Радувати слухачів будуть яскраві віртуозні твори: арія князя Ігоря з опери «Князь Ігор» І. Бородіна, арія Дона Maньіфіко з опери «Попелюшка» Дж. Россіні, «Блоха» І. Мусоргського, арія Кунігунди з оперети «Кандид» Л. Бернстайна та інші світові шедеври. На сцені виступлять народна артистка України Любов Малицька; Юлія Якса (сопрано) та Микола Квєтков (тенор); солісти Вікторія Шестакова (сопрано), Поліна Гонтарь (естрадний вокал), Тетяна Лаврик (сопрано), Герман Романченко (естрадний вокал), Ярослав Ніколаєв (саксофон, флейта), Володимир Галіченко (скрипка); Лариса Гнєдиш, Іоланта Дамаскіна (партія фортепіано).
У концертній програмі також візьмуть участь академічний козацький ансамбль пісні й танцю «Запорожці», ансамбль бандуристів «Божена», диксиленд артистів академічного симфонічного оркестру, інструментальний ансамбль артистів філармонії. Також співатимуть Наталія Штернер (сопрано), Євген Ковалевський (тенор), Сергій Гаврилов (бас) та Володимир Машлюк (баритон).
27-28 вересня академічний симфонічний оркестр відкриє 63-й симфонічний сезон. У програмі Симфонія №2 Рейнгольда Глієра та Концерт для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського. Солістка – лауреат міжнародних конкурсів Марія Клименко (фортепіано, Київ).
Сезон 2019-2020 обіцяє бути насиченим різножанровими культурно-творчими проєктами та цікавими прем’єрами. Так, 11 жовтня відкриється IV Всеукраїнський фестиваль духовної музики «БЛАГОFEST». Запорізька земля зустріне професійні музичні колективи та солістів із Миколаєва, Полтави, Черкас, Житомира, Дніпра, Чернівців та інших міст України.
14 жовтня академічний козацький ансамбль пісні й танцю «Запорожці» презентує нову креативну концертну програму «JAZZ. FОLК. RОСК» за участю диксиленду артистів академічного симфонічного оркестру та солістки обласної філармонії Юлії Якси.
20 жовтня відбудеться традиційний святковий концерт академічного симфонічного оркестру «Маестро запрошує». А 29 листопада цей оркестр презентує фестивальну імпрезу «Композитори Запоріжжя запрошують».
22 вересня мистецький проєкт «Філармонія – дітям» відкриється прем’єрою музичної програми «Мультконцерт 2». Очікуються прем’єри й для юних глядачів – «Бременські музики» та «Музика танців», а також цикл інтерактивних, захопливих новорічних програм.
Заплановано й виступи за участю українських та іноземних артистів. Так, 1 листопада відбудеться концерт академічного симфонічного оркестру, соліст – Христос Грімпас (віолончель, Греція), диригент – Харіс Іліадіс (Греція); 3 листопада – концерт органної музики за участю народних артистів України Володимира Кошуби (орган, Київ) та Івана Кучера (віолончель, Київ); 12 жовтня – концерт Черкаського державного академічного заслуженого українського народного хору.
Як повідомив директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА Владислав Мороко, завдяки підтримці обласної влади цього року була активізована гастрольна діяльність колективів та солістів обласної філармонії. Так, у рамках мистецького туру «Мій Запорізький край» до 80-річчя заснування Запорізької області творчі колективи обласної філармонії здійснили гастрольні виїзди у Михайлівський, Мелітопольський, Якимівський, Гуляйпільський, Новомиколаївський, Приморський, Запорізький райони. Заплановано концерти й в Оріхівському, Чернігівському, Приазовському, Великобілозерському, Вільнянському, Токмацькому районах області.
З нагоди святкування 80-ї річниці утворення Запорізької області 18 серпня академічний козацький ансамбль пісні й танцю «Запорожці» презентував мистецький проєкт «Fоlk&Rock» на Співочому полі в Києві. А 8 жовтня академічний симфонічний оркестр під керуванням народного артиста України В’ячеслава Реді виступить на сцені Колонного залу імені Лисенка Національної філармонії України.
Традиційно виступи артистів філармонії прикрашають програми державних свят, фестивалів та урочистих подій. І в новому концертному сезоні Запорізька обласна філармонія даруватиме глядачам незабутні зустрічі з музичним мистецтвом.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю