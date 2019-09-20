Запорізькі аудитори за вісім місяців 2019 року забезпечили відшкодування втрат на суму 29,4 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-серпень поточного року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму
29,4 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за результатами заходів державного фінансового контролю прийняли 40 управлінських рішень та врахували 63 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів.
Аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 16 заходів державного фінансового контролю, за якими розпочато 5 досудових розслідувань.
До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, у 15 випадках застосовані такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань. Прийнято вимог про повернення використаних не за цільовим призначенням суми субвенції та коштів, наданих одержувачами бюджетних коштів, у сумі 334 тис. гривень.
За допущені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 44 особи, 7- до дисциплінарної, два – до матеріальної, одного працівника звільнено із посади.
Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 729 тис. гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області