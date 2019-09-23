1.Аліна, перукарка:
-Я трохи вмію кроїти і шити. То ж інколи використовую старі сукні та блузки, в тому числі і мамині, аби зробити з них якійсь новий одяг. А ось із старих джинсів часто роблю шорти, інколи сумки, фартуки і таке інше.
2.Дмитро, системний адміністратор:
-Я можу із комп’ютерного хламу і непотрібу, якого багато на роботі зробити цілком придатний для роботи комп’ютер. До речі знайомі часто звертаються по таке. Для ігр звісно що для ігор такий комп’ютер не підійде, але для ворду та інтернету знадобиться. А на дачі із старих системних блоків в мене зроблені міні-тепличкі, полички, навіть мангал зробив із старого системника.
3.Марія, вихователька:
-Вмію робити різні корисні речі з пластикових пляшок. І прикраси для дому також. Наприклад шкатулки, горщики для квітів, навіть вазу можно зробити, штори для вікон. У дитячому садочку де я працюю вчила дітей як можно зробити із пляшок годувальниці для пташок.
4.Євген, менеджер:
-Ні, я все що старе намагаюсь скоріше винести на смітник, і ніколи до нього не повертатися. Життя не стоїть на місці. Зараз весь світ оновлюється дуже швидко, змінюється мода, оновлюються телефони, виникають нові строй матеріали, і я сподіваюсь використати все це нове.
5.Юлія, студентка:
-Я захоплююсь декупажем. Це коли старі речі, і не тільки старі оздоблюють за допомогою спеціальних серветок. Наприклад тумбу або журнальний столик. Я використовую не тільки серветки, але і старі газети, поштові листівки, вирізки із журналів. Вдома вже не залишилося старих речей, які можно було б оздобити. Ось у подруги знайшла старий поднос, сподіваюсь зробити з нього красиву річ.
Бліц-опитування: Чи вмієти Ви із непотребу, або старих речей зробити щось нове, гарне та красиве?
1.Аліна, перукарка: