Залізний сонях

Саме такий сталевий сонях заввишки 2,5 метра виготовив нещодавно відомий майстер ковальської справи Олександр Шапошник із Бердянська. Власне творіння майстер зробив на честь дня машинобудівника, тому й використав як складові соняха відпрацьовані диски від автівки, а ще старі болти та гайки.
Олександр Шапошник працює майстром виробничого навчання у Бердянському машинобудівному професійному ліцеї, але мешканці області його знають як майстра-коваля, автора багатьох залізних скульптур, засновника парку кованих фігур «Алея ковалів» на території ліцею та організатора Всеукраїнського фестивалю «Сталева Хвиля».
Олександр Максимов