Запорізькі землекористувачі поповнили місцеві бюджети на 788 мільйонів

Запорізькі землекористувачі поповнили місцеві бюджети на 788 мільйонів

Власники та орендарі земельних ділянок за вісім місяців цього року сплатили до місцевих бюджетів 788 мільйонів гривень. За інформацією в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслана Рачинського, надходження плати за землю перевищили минулорічні на 21 мільйон або на 2,7 відсотка.
Найбільші платежі надійшли за землі м. Запоріжжя – 269 мільйонів гривень, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 95,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – майже 77 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 68,3 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 56 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – понад 52 мільйони тощо.
Фахівці податкової служби разом із представниками інших державних органів проводять заходи, направлені на детінізацію земельних відносин. Так, упродовж цього року після здійснених звірок з місцевими радами, підрозділами податкової служби області, ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області та регіонального відділення Фонду державного майна України було залучено до оподаткування 42 суб’єкти господарювання, сума нарахувань земельного податку та орендної плати перевищила 5 мільйонів гривень. А за результатами заходу “Врожай-2019”, який проводиться за участю місцевої влади та податківців, річні додаткові надходження орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності до місцевих бюджетів склали 1,3 мільйона.
Усього в регіоні нараховується понад дев’ять тисяч юридичних та 286 тисяч фізичних осіб, які володіють або орендують земельні ділянки.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

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