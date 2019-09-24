Як приготувати ковбаски гриль в домашніх умовах

Домашні ковбаски, приготовані самостійно, будуть набагато смачніші, ніж куплені в магазині. До того ж, це не така складна процедура, як може здатися на перший погляд. Натуральну і смачну страву можна приготувати всього за декілька годин. Ми зібрали для вас головні секрети створення ковбасок для грилю.
Інгредієнти для домашніх ковбасок
Для приготування 8-10 сардельок вам знадобиться приблизно кілограм фаршу. З чого він буде, вибирайте на свій смак. Можете узяти тільки свинину, тоді страва буде пожирніше. А якщо змішати свинину з куркою або яловичиною в різних пропорціях, жирність ковбасок знизиться. Для смачних домашніх ковбасок необхідно узяти:
● сало – приблизно 100-150 грам;
● часник – пару зубчиків;
● перець, спеції, сіль, зелень;
● свинячі кишки.
Етапи приготування
1. З м’яса і сала приготуйте на м’ясорубці фарш.
2. Зелень, часник, перець, сіль і спеції додайте у фарш і добре перемішайте до повної однорідності маси.
3. Поставте фарш у холодильник на годину-півтори.
4. Візьміть добре очищені свинячі кишки і ретельно промийте їх. Можна також купити вже очищені консервовані кишки.
5. Домашні ковбаски для грилю вимагають певної вправності для їх приготування. Щоб начинити кишки фаршем, бажано купити спеціальну насадку для м’ясорубки. Наповнювати їх руками – досить складно. Але якщо такої насадки у вас немає, можна спробувати зробити це за допомогою обрізаної горловин від пластикової пляшки.
6. Кожна ковбаска завдовжки 10-15 см зав’язується ниткою з двох сторін. Вони готові для жаріння.
Як посмажити ковбаски-гриль на сковороді
Домашні сардельки можна смажити не лише на мангалі, але і на звичайній сковороді. Заздалегідь треба акуратно в декількох місцях проткнути їх зубочисткою, щоб не лопнула шкірка. Щоб ковбаска не пересушилася на вогні і була соковитою, можна її злегка відварити в підсоленій воді. Потім обсмажте сардельку на розжареній сковороді з кожного боку по декілька хвилин, щоб з’явилася хрустка скориночка. Якщо ж ви хочете заощадити сили і час на приготування домашнього блюда для пікніка, замовте ароматні мариновані ковбаски в інтернет-магазині “Шашлик Маркет” в Запоріжжі. Приготовані з відбірного м’яса і присмачені великою кількістю спецій, вони не залишать байдужими ні вас, ні ваших гостей.