Названа найбільш високооплачувана вакансія

Наразі ринок праці доволі мобільний. Попит роботодавців залежить від економічної ситуації в країні в цілому, регіону, від розвитку окремо взятого підприємства, від сезонності та ще багатьох факторів. Але все частіше роботодавець шукає або висококваліфікованого фахівця, або «універсального» робітника, здатного виконувати декілька функцій, здатного навчатись та готового до змін. І чим більше працівник має професійних навичок, тим більшу заробітну плату готовий надати роботодавець.
В базі даних служби зайнятості Запорізької області протягом цього році налічувалось майже 40,4 тис. вакансій. Серед них є різні: і з великими заробітними платами, і не дуже, вакансії для фахівців, і для робітників.
Із найбільш високооплачуваних вакансій можна виділити наступні.
Підприємство шукало медичного директора із заявленою заробітною платою 30000 грн.
25 тисяч гривень роботодавці готові були платити бухгалтеру, водію автотранспортних засобів (міжнародні рейси), майстру з ремонту устаткування (промисловість), начальнику відділу збуту, пресувальнику вогнетривних виробів.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «Серед наявних вакансій у службі зайнятості є пропозиції роботи із досить великою заробітною платою. Водночас, зауважте, що середня тривалість укомплектування вакансії складає 9 днів. Тож, для тих хто шукає роботу з гідною заробітною платою нагадуємо, що треба бути активними на ринку праці а фахівці служби зайнятості завжди готові Вам допомогти».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.