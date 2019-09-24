Суспільне Запоріжжя – генеральний медіапартнер фестивалю «VIEfest 2019»

27, 28 та 29 вересня у Запоріжжі відбудеться Всеукраїнський фестиваль театрів-лабораторій «VIEfest 2019». UA: ЗАПОРІЖЖЯ — генеральний інформаційний партнер події.
«Такий масштабний фестиваль — дуже значуща подія в мистецькому житті Запоріжжя, можливість побачити, чим живе сучасний український театр, за кілька днів познайомитися з різноманітними мистецькими формами та жанрами і підлаштувати власний компас до загальних трендів і тенденцій. Суспільне зробить це свято театру ще доступнішим, адже ми відзнімемо кілька вистав, аби згодом їх могли побачити ті, хто не потрапив на фестиваль», — коментує продюсерка UA: ЗАПОРІЖЖЯ Наталія Андреєва.
Як розповіли організатори під час пресконференції, участь у фестивалі візьмуть 30 колективів. Майданчиками для них стане не тільки сцена театру-лабораторії «VIE», а й локації партнерів фестивалю: платформа «Дві Башти», палац культури «Орбіта», Запорізький дитячий театр «Свія», Запорізький обласний краєзнавчий музей, Запорізький обласний центр молоді та Запорізький національний університет (навчальна сцена).
Серед напрямів, які охопить фестиваль театрів-лабораторій — дитячий театр, імпровізаційний, плейбек тощо. У програмі передбачені майстер-класи експертів та круглий стіл, а також ленд-арт і майстер-класи з живопису і нейрографії, виставка-ярмарок просто неба та художня виставка в приміщенні. Відкриє фестиваль вулична вистава. Докладна програма – за посиланням.
За словами координаторки проєкту Ольги Лещової, атмосфера того чи іншого майданчика визначала, яка саме вистава на ній відбуватиметься. Так локація театру «Свія» презентуватиме театр для дітей і театр, у якому грають діти, навчальна сцена ЗНУ — це освітня програма, а в Запорізькому обласному центрі молоді будуть показані вистави соціальної тематики. В «Орбіті»; відбудуться спектаклі фізичного театру та хореографічні вистави.
«Ми подивилися саму атмосферу музею і зрозуміли, що сюди ми привеземо імпровізаційний театр і плейбек-театр. В Запоріжжі вони є, але дуже мало, і хотілося познайомити глядача саме з таким напрямом. Коли ми потрапили на платформу («Дві Башти»), то зрозуміли, що саме тут відбуватиметься «театр поза театром». А на головну сцену відбір був тих вистав, які вже переможці, які вже отримували гран-прі, про них всі знають в Україні, але не знають у Запоріжжі», — розповіла Ольга Лещова.
Дізнатися більше подробиць про «VIEfest 2019» можна буде з ефіру ранкового шоу «Ранок: Запоріжжя» цієї п’ятниці, 27 вересня. Під час фестивалю на головній локації працюватиме ПТС (пересувна телевізійна станція) UA: ЗАПОРІЖЖЯ, тож згодом записи вистав можна буде переглянути в ефірі телеканалу.
Фестиваль відбувається за підтримки Українського культурного фонду.
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ