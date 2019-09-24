Запорізькі компанії спрямували до бюджету майже два мільярди гривень податку на прибуток

За вісім місяців запорізькі підприємства, організації та установи сплатили до державного бюджету 1 мільярд 938,6 мільйона гривень податку на прибуток. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, лише у серпні до бюджету було спрямовано 555 мільйонів цього податку. Порівняно з минулим роком суб’єкти господарювання збільшили надходження майже на 400 мільйонів.
З початку року серед лідерів зі сплати податку на прибуток – компанії м. Запоріжжя, які спрямували до бюджету 430 мільйонів гривень. Мелітопольські і веселівські суб’єкти господарювання перерахували близько 66 мільйонів, бердянські і приморські – 43 мільйони, пологівські, більмацькі та розівські – 13,6 мільйона, вільнянські, запорізькі та ново миколаївські – 12 мільйонів, токмацькі та чернігівські – 10,5 мільйона гривень.
Всього у Запорізькій області зареєстровано майже 900 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, податок нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами. Базова ставка становить 18 відсотків.
Головне управління ДПС у Запорізькій області