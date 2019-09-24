Запорізькі компанії спрямували до бюджету майже два мільярди гривень податку на прибуток

Запорізькі компанії спрямували до бюджету майже два мільярди гривень податку на прибуток

За вісім місяців запорізькі підприємства, організації та установи сплатили до державного бюджету 1 мільярд 938,6 мільйона гривень податку на прибуток. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, лише у серпні до бюджету було спрямовано 555 мільйонів цього податку. Порівняно з минулим роком суб’єкти господарювання збільшили надходження майже на 400 мільйонів.
З початку року серед лідерів зі сплати податку на прибуток – компанії м. Запоріжжя, які спрямували до бюджету 430 мільйонів гривень. Мелітопольські і веселівські суб’єкти господарювання перерахували близько 66 мільйонів, бердянські і приморські – 43 мільйони, пологівські, більмацькі та розівські – 13,6 мільйона, вільнянські, запорізькі та ново миколаївські – 12 мільйонів, токмацькі та чернігівські – 10,5 мільйона гривень.
Всього у Запорізькій області зареєстровано майже 900 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, податок нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами. Базова ставка становить 18 відсотків.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

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