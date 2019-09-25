Читайте у газеті “Правда ЗП” за 26.09.2019р.

Друзі! У четвер, 26 вересня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Навіщо одразу ж до терапевта? Вас краще морю показать! Сьогодні, 26 вересня, ми відзначатимемо Всесвітній день моря. Деталі у публікації нашої журналістки Віталіни Московцевої.
А у понеділок, 30 вересня, ми відзначатимемо Всеукраїнський день бібліотек. Нині в Україні функціонують близько 40 тисяч великих і малих бібліотек. Про бібліотеку з глибинки і про визначні здобутки її читачів дізнайтесь із нашого нинішньому випуску.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Ринок землі: чи вистачить на всіх? З безоплатною приватизацією земельних ділянок треба закінчувати, вважають експерти. Чому? Про це дізнайтесь із публікації в нашій газеті.
Також подаємо шкільні історії про дитячі страждання від дій однолітків. Чиє батьківське серце не крається? Це булінг. За укривання фактів булінгу вчителі будуть покарані штрафами від 850 до 1700 грн. Деталі – у нашій газеті.
Пропонуємо вашій увазі справжні сенсації і розповіді про Героїв.
У нашій рубриці «Війна поруч» читайте історії справжніх, тих, хто ціною власного життя заступає нас від біди.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Чи можливі унікальні хірургічні операції у лікарні з глибинки? У своїй публікації «Шляхетні титули лікаря Гогунського» журналістка нашої газети Віталіна Московцева зясувала їх імовірність і переконує: їх результативність не поступається столичним клінікам.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про унікальний соняшник. В чому його унікальність? Він металевий. Деталі- у нашій газеті.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 26.09.2019р.
Друзі! У четвер, 26 вересня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.