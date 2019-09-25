День міста Токмак

Святкові заходи з нагоди Дня міста пройшли у Токмаку на головній площі. Тут розмістили різноманітні локації та фотозони. Гості свята могли зануритись у минуле – сфотографуватися з елегантними дамами і кавалерами на тлі картини місцевого митця – заслуженого художника України Валентина Рекуненка. Непересічний інтерес у токмачан викликала і фотовиставка зі світлинами старого міста, що підготували працівники міського краєзнавчого музею. Тут же працювала «Творча майстерня під відкритим небом» – майстер-класи від міських бібліотекарів, проходила виставка-продаж виробів майстрів творчого об’єднання «Натхнення» Токмацького міського Будинку культури.