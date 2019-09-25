День усиновлення

З нагоди Дня усиновлення, який в Україні відзначається 30 вересня, в концертному залі ім. М.І. Глінки відбулося традиційне обласне свято. Як повідомила начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації Антоніна Матвєєва, на сьогодні в сімейних формах влаштування проживає 3289 дітей або 88,6% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом в області створено 199 прийомних сімей з 425 прийомними дітьми та 42 дитячих будинки сімейного типу з 285 дітьми-вихованцями, 2665 дітей проживає в сім’ях опікунів та піклувальників. Кращим працівникам служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям були урочисто вручені грамоти й подяки облдержадміністрації, а також квіти та подарунки. Привітали учасників урочистого заходу святковою концертною програмою також творчі колективи філармонії.