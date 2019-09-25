В Запоріжжі, в кінотеатрі імені Довженка пройшов міжнародний кінофестиваль ZIFF. Захід проводяться в обласному центрі вже втретє, та щорічно приймає сотні учасників, як з України, так і з закордону. Традиційно, на фестивалі представлене короткометражне кіно. Організатори певнять: головне завдання заходу — відродження українського кінематографу
У програмі фестивалю, окрім показу стрічок, — майстер-класи та конкурс аматорських відеороликів. Загалом, за три роки проведення фестивалю представлено більше 7 тисяч кіноробіт. Нині до Запоріжжя приїхали справжні зірки українського кінематографу. Тільки в журі конкурсу такі відомі в українському кіно люди, як Олег Борщевський (режисер і кліпмейкер, знімав комедію “DZIDZIO Контрабас”), Катерина Гулякова (актриса, знімалася в серіалах “Серцю не накажеш”, “Територія краси” та ін.), Анжеліка Ніколаєва, Наталія Мазур та інші. Відкриття кінофестивалю було, як завжди, помпезним. Учасники й гості змогли пройтися по символічній для подібних фестивалів червоній доріжці, а також сфотографуватися біля кіношних авто, та з кіношною атрибутикою.
Кінофестиваль
В Запоріжжі, в кінотеатрі імені Довженка пройшов міжнародний кінофестиваль ZIFF. Захід проводяться в обласному центрі вже втретє, та щорічно приймає сотні учасників, як з України, так і з закордону. Традиційно, на фестивалі представлене короткометражне кіно. Організатори певнять: головне завдання заходу — відродження українського кінематографу