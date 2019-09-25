У Запоріжжі на Ходу на захист клімату містяни вийшли з плакатами, деякі вдягли протигази, і пойшли містом від Запорізької міської ради до будівлі Запорізької ОДА. Перед початком ходи на площі біля міськради провели мітинг. Організатори акції зачитали звернення “Маршу за клімат у Запоріжжі” до місцевої влади. “Запорізька громада підтримує вимоги Міжнародного маршу за клімат в Україні, що відбувся 20 вересня 2019 року у м. Київ. Одночасно запоріжанки та запоріжці висувають додатковий перелік вимог, виконання яких можливе на запорізькому рівні: збільшення зелених насаджень в місті; повною мірою використати потенціал енергоощадження в усіх сферах; розвивати громадський електротранспорт та велоінфраструктуру у місті; заборонити використання одноразового посуду, пакетів; забезпечення зменшення шкідливих викидів промислових підприємств та ефективний контроль за станом довкілля з боку органів влади”, – говориться у зверненні, яке підписали усі охочі. Його планують передати до міської ради та обласної адміністрації. Люди кажуть, що не могли залишитися осторонь Міжнародного маршу. Тим більше, що Запоріжжя є одним з найбільш забруднених промислових міст.
На аналогічну акцію на захист клімату, що паралельно відбулася в Києві, з’їхалися чимало людей з усієї України. В їх числі були і запоріжці. За даними організаторів, у столиці до ходи долучилися понад 3тисяч людей.
Міжнародний марш за клімат
У Запоріжжі на Ходу на захист клімату містяни вийшли з плакатами, деякі вдягли протигази, і пойшли містом від Запорізької міської ради до будівлі Запорізької ОДА. Перед початком ходи на площі біля міськради провели мітинг. Організатори акції зачитали звернення “Маршу за клімат у Запоріжжі” до місцевої влади. “Запорізька громада підтримує вимоги Міжнародного маршу за клімат в Україні, що відбувся 20 вересня 2019 року у м. Київ. Одночасно запоріжанки та запоріжці висувають додатковий перелік вимог, виконання яких можливе на запорізькому рівні: збільшення зелених насаджень в місті; повною мірою використати потенціал енергоощадження в усіх сферах; розвивати громадський електротранспорт та велоінфраструктуру у місті; заборонити використання одноразового посуду, пакетів; забезпечення зменшення шкідливих викидів промислових підприємств та ефективний контроль за станом довкілля з боку органів влади”, – говориться у зверненні, яке підписали усі охочі. Його планують передати до міської ради та обласної адміністрації. Люди кажуть, що не могли залишитися осторонь Міжнародного маршу. Тим більше, що Запоріжжя є одним з найбільш забруднених промислових міст.