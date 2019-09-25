У Запоріжжі пройшли велозмагання «Сталевий кубок-2019». Масштабна велотраса простяглася – від бульвару Шевченка до каскаду фонтанів «Веселка». Понад 2000 поціновувачів двоколісних змагалися в швидкості, витривалості й спритності. Велогонка «Сталевий кубок» була започаткована ще минулоріч і мала назву «Яскрава гонка». У перший рік проведення заходу кількість охочих крутити педалі сягнула 1200 – з числа спортсменів та аматорів і відчутно зросла відтоді. Всі переможці в якості нагороди отримали кубки та грошові премії. Оригінал сталевого кубку залишається в Запоріжжі. В подальшому на ньому буде вигравірувано ім’я кожного, хто здобув першість у цьогорічних змаганнях.Організатори – громадська організація «LIVE.LOVE» та ГО «Запоріжжя. Платформа спільних дій» за підтримки Запорізької міської ради та генерального спонсора ПАТ «Запоріжсталь».