24 вересня, в Агенції регіональних ініціатив йшлося про реалізацію нового міського проекту «Територія культурного розвитку».
Як розповіла координатор проекту, заступник директора Інституту розвитку міста Саодат Усмонова протягом літа було проведено кілька десятків заходів на відкритому повітрі в рамках цього проекту. Останній відбудеться 28 вересня і можливо вже підводити підсумки.
Ідея – наповнити масовими заходами парки і сквери в кожному районі міста: тематичними конкурсами та майстер-класами, концертами. Простіше кажучи кожен парк повинен бути наповнений змістом.
Жителі повинні знати, де вони можуть застосувати свої таланти. Серед учасників це і районні бібліотеки, центр денного перебування людей похилого віку, позашкільні заклади, спортивні школи, кінопокази та перформанси, дизайнери з показами колекцій, аніматори.
«Ми займаємося профорієнтацією дітей, допомагаючи дітям визначитися з майбутньою професією. Крім того в кожному районі повинні з’явитися комфортні зони відпочинку і кожну з них хочеться розвивати»- говорить Саодат Усмонова.
Ідея була сприйнята на ура. Надалі організатори хочуть створити такий острівець креативності в кожному районі міста: зі своєю сценою, апаратурою, яка б не простоювала, а активно задіювалася кожні вихідні і не тільки.
За словами Директора міського центру дитячої юнацької творчості Людмили Маринюк, це пілотний проект і хотілося б зробити проект постійним. Учасники займаються постановкою заходів самі, ми допомагаємо тільки організаційно. А також матеріальними складовими: тканинами, папером, тощо. Практично на кожному заході проекту було близько 200 запоріжців, а значить у нього гарний старт і потрібно в майбутньому тільки нарощувати потенціал.
У Запоріжжі розвивають креативні території в кожному районі
24 вересня, в Агенції регіональних ініціатив йшлося про реалізацію нового міського проекту «Територія культурного розвитку».