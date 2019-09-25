У Запоріжжі відзначили День батька

У центральному парку культури і відпочинку «Дубовий гай» у Запоріжжі відбувся святковий захід, присвячений Дню батька. Організатори – управління по роботі з молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради – підготували для батьків та їх дітей яскраву програму з розіграшами та нагородами. Більше 200 запорізьких родин зібралися на головній сцені парку, щоб привітати мужніх татусів. Для гостей заходу працювали різноманітні локації та майстер-класи, а талановиті юні артисти підготували яскраві творчі виступи. У рамках конкурсу «А мій тато…» були нагороджені 15 батьків. Серед них – спортсмени, військовослужбовці, майстри народного мистецтва, рятувальники, представники трудових династій тощо.