В порядку нарахування субсидій напередодні опалювального сезону відбулися зміни

24 вересня, в Агенції регіональних ініціатив журналістам розповіли заступник начальника управління соціального захисту населення Запорізької міськради Галина Остапенко та заступник начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району Оксана Кулик.
Чиновниці наголосили, що зміни не торкнулися простих людей, а тільки порядку фінансування. Нових документів при призначенні субсидії не потрібно. Основне все ті ж два документи: заява та декларація.
Для заробітчан, якщо людина знаходиться більше 60 днів за кордоном, субсидія не призначається. Необхідно легалізувати довідку про легальну роботу за кордоном. Список країн з якими у нас є відповідні угоди доступний на сайті Міністерства соціальної політики.
Перешкодою в призначенні субсидії на наступний опалювальний сезон є заборгованість за комунальні послуги.
Відбулися зміни в безготівковому розрахунку при виплаті субсидії. Так, раніше кошти надходили на розрахунковий рахунок Ощадбанку і далі він розсилав гроші людям за конкретний вид комунального платежу.
Всього в Запоріжжі зараз налічується 27 тисяч одержувачів субсидії, з яких 941 отримує її безготівково.
Тепер же гроші надходять на розрахунковий рахунок управління соціальної політики, яке перераховує кошти на картки одержувачів (38 уповноважених банків), або на Укрпошту. Одержувачам необхідно повідомити реквізити і номери мобільних телефонів органам соціального захисту.
Субсидія призначається практично 90% громадян, які звертаються за її отриманням. Умови такі: відсутність заборгованості понад 340 гривень. В цьому випадку субсидія призначається з початком опалювального сезону, за умови якщо Ви вчасно звернулися за її отриманням.
Але при цьому по місту зафіксовано і майже 10 тисяч відмов. З них 4600 громадянам відмовлено через наявність боргів за послуги. Якщо в сім’ї є працездатні громадяни старше 18 років, але які офіційно не працюють, тобто на них не сплачується єдиний соціальний внесок, в субсидії відмовлять. Найменший розмір субсидії 3 копійки, найбільший 5 тисяч гривень (будинки сімейного типу).
Монетизація пільг
З жовтня цього року пільги будуть також монетизовані за прикладом субсидії і виплачуватимуться в безготівковій формі. Якщо людина все ж бажає отримувати виплати готівкою, то в цьому випадку необхідно звернутися до органів соціального захисту із заявою з 1 по 15 жовтня 2019 року, після чого повідомити свій номер телефону для отримання СМС. Пільга налічується якщо була своєчасна оплата. Без неї можна розраховувати тільки на безготівкове отримання пільги.