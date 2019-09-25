Вшанували визволителів

76 років тому від нацистських окупантів визволили Пологівський край. Вшанувати пам’ять загиблих, згадати про подвиг земляків до центрального меморіалу Слави у Пологах прийшли сотні містян, військовослужбовці, учні місцевих шкіл, студенти, керівництво міста та району. ворог ступив на пологівську землю у жовтні 1941 року. Почалася тимчасова окупація району. У жовтні 1943-го Пологівщину звільнили від нацистських загарбників. Першими звільненими населеними пунктами Пологівського району були села Федорівка та Новоселівка, далі Кінські Роздори, Воскресенка, місто Пологи, Тарасівка, Басань та Вербове. На честь вшанування полеглих у боротьбі за визволення Пологівщини біля меморіалу провели мітинг-реквієм.