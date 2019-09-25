Запоріжці збільшили щомісячну сплату військового збору на 7,6 мільйона

З початку року запорізькі платники спрямували до бюджету 404 мільйони гривень військового збору (без показників великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Сплачена сума на 61,5 мільйона або на 18 відсотків перевищила минулорічну.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, цього року середньомісячні надходження військового збору складають 50,5 мільйона, порівняно з аналогічним періодом 2018 року запоріжці збільшили відрахування на 7,6 мільйона.
Більшу половину збору за вісім місяців забезпечили підприємства, підприємці та жителі м. Запоріжжя – вони перерахували майже 211 мільйонів, від платників м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів надійшло 51,2 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 36,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 28,4 мільйона, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 19,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – понад 14 мільйонів тощо.
Всього на Запоріжжі військовий збір сплачують 16,3 тисячі юридичних та 51,3 тисячі фізичних осіб.
Нагадаємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, утримується з отриманих доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб відповідно до статті 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
Головне управління ДПС у Запорізькій області