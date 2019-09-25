Змагання юних кінологів

Всеукраїнські змагання “Юний кінолог” зібрали у Запоріжжі на стадіоні «Локомотив» учасників з Рівненської, Київської, Кропивницької, Черкаської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Кожен юний кінолог у парі із своїм кудлатим вихованцем продемонстрували свої вміння і навички. Серед завдань — подолання перешкод, випробування на слухняність і навіть затримання зловмисників. Організатор заходу – керівник секції службового собаківництва ОСОУ в Запорізькій області Євген Михайлов зазначив, що змагання проходять у Запоріжжі вже не перший рік і мають на меті популяризацію кінологічного руху. Допомогу у проведенні заходу надав комбінат “Запоріжсталь”. У підсумку змагань кожен учасник отримав свою нагороду — це кубки, медалі та подарунки від спонсорів та спеціальні призи глядацьких симпатій.