Розмова з Романом Онищенком «Террі Пратчетт: “При цілеспрямованому ускладненні простих речей головне – не панікувати”»

Книгарня «Є» запрошує на розмову з Романом Онищенком «Террі Пратчетт: “При цілеспрямованому ускладненні простих речей головне – не панікувати”». Захід відбудеться 27 вересня. Початок – о 18:30. Модератор — Денис Скорбатюк.
Пговоримо про автора, його серію «Дискосвіт» та книги від ВСЛ «Правда” і «Жнець». Террі Пратчетт – багаторазовий номінант купи премій – «Хьюго», «Букер», «Нібула» і інших, як фантастичних, так і загальнолітературних. Є кавалером Ордена Британської імперії, один з найпопулярніших письменників у Великобританії – його твори складають 6,5% (від усіх книг у твердій палітурці, виданих у Великобританії). Один із найвідоміших у світі письменників у жанрі фентезі, автор сатиричного циклу «Дискосвіт», що об’єднує понад 40 книжок загальним накладом понад 50 млн примірників.
Террі Пратчетт створив новий унікальний світ, який тепер обожнюють мільйони – Плоский світ або Дискосвіт. Це диск, населений різними створіннями, що розміщений на спинах чотирьох слонів, які в свою чергу стоять на спині у величезної черепахи. Він обертається зі швидкістю один оберт раз на кожні 800 днів. Кожен рік поділений на 8 пір року (дві зими, дві весни, два літа і дві осені) і 13 місяців. Тиждень складається із 8 днів. Зрештою, Дискосвіт – це не лише назва, а окремий мікрокосмос, народжений замислом геніального Пратчетта. У цьому світі – свої закони фізики, тут магія є цілком матеріальною, а веселка має вісім кольорів.
Роман Онищенко — автор, літературний оглядач, дослідник фантастики, укладач «Фантастичної мапи України»
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