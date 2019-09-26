Студент ЗНУ Тарас Мальченко здобув «золото» міжнародного рейтингового турніру з олімпійського тхеквондо

З 27 по 30 вересня у Варшаві проходив міжнародний рейтинговий турнір із олімпійського тхеквондо (ВТ), у якому студент третього курсу юридичного факультету Запорізького національного університету, майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий переможець і призер міжнародних турнірів і чемпіонатів України Тарас Мальченко здобув золоту медаль. До речі, на турнірі змагалося понад 1 000 спортсменів із усього світу. Тарас провів три поєдинки, в котрих впевнено обіграв своїх супротивників і здобув нагороду найвищого ґатунку. Вигравши цей турнір, Тарас додав собі балів в олімпійський і світовий рейтинг, який допоможе йому при кваліфікації на Олімпійські ігри.
Для довідки. На літніх змаганнях у Люксембурзі Тарас Мальченко виграв бронзову нагороду, провівши три поєдинки. Загалом 2019 рік був насичений перемогами. Так, на Чемпіонаті України з олімпійського тхеквондо спортсмен у віковій категорії «дорослі» пройшов відбір на Чемпіонат світу в Англії. А напередодні в єгипетському місті Хургада на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо (ВТ) Egypt Open G-2 Тарас Мальченко здобув бронзову нагороду. Спортивна карта студента ЗНУ відзначена й іншими перемогами: у міжнародному рейтинговому турнірі Fujairah Open G-1 із тхеквондо у місті Фуджейра (Об‘єднанні Арабські Емірати); на Чемпіонаті Європи серед молоді (до 21 років);у Міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо «SofiaOpen» тощо. Також спортсмен виборов срібну медаль у ваговій категорії 54 кілограми серед дорослиху Міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо «Spanish Open», який проходив у м. Аліканте (Іспанія. А на початку 2018 року в Стамбулі на VI клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо він здобув бронзову медаль та грамоту від організаторів змагань. Займатись спортом Тарас Мальченко почав із 8 років і здобув чимало нагород, наприклад, 3 місце на чемпіонаті світу серед юніорів, 3 місце на чемпіонаті Європи серед молоді.
Прес-служба ЗНУ