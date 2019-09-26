Запорізькі медійники – серед володарів «Журналістського Оскару»

В Буковелі, на Івано-Франківщині, завершився масштабний Всеукраїнський медіафестиваль, який вже кілька років поспіль проводить Журналістський Фонд України під патронатом відомого бізнесмена та політика Олександра Шевченка. В медіафестивалі «НБуковель натхнення» взяли участь представники більш як ста друкованих, електронних та Інтернет-видань видань.
Обмін досвідом, професійне та людське спілкування протягом чотирьох днів, кількагодинна зустріч і відверта розмова з Олександром Шевченком, політиком і бізнесменом, який опікується не лише розвитком курортного Буковелю, а й знаходить час для благодійності, меценатства і, зокрема, підтримки ЗМІ, допомоги дітям, розвитком сільської інфраструктури – все це запам’яталось журналістам-учасникам фестивалю, як яскрава подія, як один великий майстер-клас.
І серед всіх різнопланових заходів фесту – семінарів, тренінгів, майстер-класів та інше ,- яскравою сторінкою стала церемонія нагородження переможців щорічного творчого конкурсу Національної Спілки журналістів України.
Але, як кажуть, не святом єдиним. Бо ж журналіст- це така професія, яка вимагає постійної роботи та вдосконалення. Плідною була дискусія за круглим столом під проводом першого секретаря НСЖУ Ліни Кущ по темі «Війна очима журналістів», під час заходу журналісти розповіли про свій непростий досвід висвітлення тем, пов’язаних із війною на Сході України. Було також презентовано книжку-фото-поему «Танго білих лисиць» харківського журналіста Леоніда Логвиненка про події на Сході України у зоні проведення Операції об’єднаних сил та про захисників України, які воюють на передовій, книгу нарисів про полеглих жителів міста Кам’янське Дніпропетровської області «Життя, обірвані війною» (авторський колектив книги очолила журналістка Любов Алексієвська), документальний фільм криворізької тележурналістки Вікторії Сімкіної «Літопис «Чорного тюльпана» та інші.
Відбулася також зустріч голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка з редакторами та журналістами друкованих ЗМІ. Тема, яку обговорювали, надто болюча і актуальна для газетярів – передплата. Колеги спільно обговорили проблеми зростання тарифів Укрпошти, доставки газет, подорожчання інших послуг та виробили консолідовану позицію Спілки і журналістів місцевих ЗМІ. За результатами дискусії запропоновано: перезапустити робочу групу для переговорів газетярів, спілки, Укрпошти та уряду, вивчити можливості альтернативної доставки газет, домогтися обіцяної фінансової допомоги роздержавленим ЗМІ, звернутися до Мін‘юсту за роз‘ясненням із приводу законності створення видань, де засновниками виступають ОТГ.Також йшлося і про проведення практичних семінарів у регіонах для підвищення цифрових навичок місцевих журналістів.
А в останній день фестивалю «Буковель натхнення» і сталася та приємна подія, яка надала заходу ще більше урочистості. Особливо приємно, що серед нагороджених – наша обласна журналістська організація, яка під проводом Наталії Кузьменко вже четвертий рік поспіль утримує лідерські позиції у цьому змаганні. Три попередні роки поспіль наша організація визнавалася кращою в Україні. Цього ж року вона стала переможцем в номінації «Журналістська акція» (організація та проведення благодійного аукціону «Рука підтримки) та стала володарем Спеціальної Відзнаки в номінації «Краща обласна журналістська організація» і статуетки «Журналістський Оскар». Окрім того, спеціальною відзнакою та «Журналістським Оскаром» нагороджено: в номінації «Журналіст року» – бердянського журналіста Володимира Головатого (ТОВ «Інформаційна група ПРО100»), районну газету «Таврія» (м. Токмак, головний редактор Людмила Арман) та міськрайонна газету «Новий день» (головний редактор Діляра Кудусова, м. Мелітополь). Вітаємо колег! Так тримати!
Валентина Бистрова