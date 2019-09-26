Запорізькі підприємства промисловості, торгівлі та агровиробництва – лідери з наповнення держбюджету

Компанії цих галузей економіки регіону забезпечили майже половину загальних надходжень до державного бюджету за вісім місяців 2019 року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, промислові підприємства з початку року перерахували 1 мільярд 733 мільйони гривень, що склало 28 відсотків сплаченої суми податків до державного бюджету. Суб’єкти господарювання оптової та роздрібної торгівлі спрямували 751 мільйон гривень (12 відсотків). Сільськогосподарські підприємства області поповнили держскарбницю на 581 мільйон гривень (9 відсотків).
Крім того, податкові відрахування від організацій та установ державного управління й оборони перевищили 380 мільйонів, від будівельних підприємств – майже 268 мільйонів, від компаній транспортної галузі – понад 192 мільйона.
Нагадаємо, всього у січні-серпні цього року запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 6 мільярдів 310 мільйонів гривень, що на 1,8 мільярда більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області