Держбюджет 2020: розвиток Запорізьких громад під загрозою.

Законопроекти “Про Державний бюджет України “ та “ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” можуть призвести до значного погіршення фінансового становища місцевих бюджетів.
Якщо казати про Запорізьку область, то, наприклад, через припинення зарахування частини акцизного податку з пального, місцеві бюджети недоотримають понад 300,0 млн.грн. А це гроші, які можна було б спрямувати на ремонти доріг, реконструкцію соціально-важливих об’єктів та реалізацію інших проектів, важливих для громади.
До того ж негативно вплине на надходження до місцевих бюджетів плата за землю у зв’язку з не проведенням індексації нормативної грошової оцінки. Громади Запорізької області втратять понад 100,0 млн.грн.
Передбачається і значне зменшення обсягів субвенції на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає у зоні спостереження.
До того ж в проекті Державного бюджєету2020 року відсутня компенсація місцевим бюджетам на:
– підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також підвищення заробітної плати тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
– оплата гарантованих державою пільг, зокрема пільг на проїзд та послуг зв’язку;
– сплата енергопостачальним підприємствам штрафних санкцій по рішеннях суду, які виникли внаслідок несвоєчасного перерахування субвенції з державного бюджету;
– різниця між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Всі ці витрати ляжуть тягарем на плечі місцевих бюджетів (а це 46,6 млрд гривень по Україні!).
Відсутність у місцевих бюджетів реальних фінансових ресурсів на виконання власних та делегованих повноважень призведе до зменшення обсягу та зниження якості соціальних та комунальних послуг населенню. Менше грошей буде і на оновлення інфраструктури та розвиткові проекти.
Свою точку зору з цього приводу висловив міський голова Запоріжжя, голова Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України Володимир Буряк:
“Кожне місто має розвиватися. Це потрібно не владі, а громадам, містянам. Впевнений, що зі мною погодяться всі. Однак у сучасних умовах це неможливо без бюджету розвитку. Такий бюджет є у кожному місті. У тому числі і у Запоріжжі. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на ремонти, реконструкції навчальних, медичних закладів, доріг, житлового фонду, закупівлю медичного обладнання та багато іншого. Не можна забувати і про стратегічно важливі для кожного міста проекти, які фінансуються саме за рахунок цих грошей.
На жаль, сьогодні існує проблема: обсяги бюджету розвитку щорічно зменшуються, що гальмує розвиток міст. Чому? Тому що місцеві громади вимушені спрямовувати ці кошти на забезпечення першочергових витрат, які не у повному обсязі покриваються державними субвенціями: виплату заробітних плат вчителям та лікарям; компенсацію пільгового проїзду та інше.
Подібна ситуація збереглася і у проекті Державного бюджету на наступний рік.
Асоціація міст України направила свої зауваження та пропозиції до законопроектів у Комітет Верховної ради України з питань бюджету та профільні Комітети за кожною сферою.
Пропонується:
1) Збільшити обсяг субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад з 2,1 млрд грн до 5 мільярдів.
2) Збільшити розмір освітньої субвенції на 27,5 мільярдів, а фінансування Програми державних гарантій медичного обслуговування населення – на 31,9 млрд. грн.
3) Додаткову дотацію з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я збільшити на 12,1 млрд. грн.
“Сподіваюся, що новий Уряд, Верховна Рада України, народні депутати звернуть увагу на проблему і позиція місцевих громад буде врахована при коригуванні проекту бюджету” – зазначив Володимир Буряк.