Як за допомогою теорії обмежень ефективно керувати процесами

Відповідь на це питання шукали на спеціальному тренінгу у Запорізькій торгово-промисловій палаті: «Створення операційної переваги у виробництві: підхід ТОС». Захід, що відбувся 26 вересня, організований ЦІПБ м. Запоріжжя за підтримки ЄБРР: консультації для малого бізнесу в Україні в рамках ініціативи #EU4Business Європейського Союзу.
Теорія обмежень (ТОС) – це філософія управління бізнесом (організаціями, системами), в основі якої лежить розуміння того, що успішність бізнесу (можливість постійно збільшувати прибуток) зумовлюється ефективністю / продуктивністю його обмеження. Такий підхід розроблено в 80-х роках ізраїльським вченим Еліяху Голдратом, і сьогодні користується популярністю в усьому світі.
Тренер – Андрій Колотов, Партнер, керівник практики ТОС Apple Consulting® , викладач kmbs зазначає:
«Ні в якому разі ТОС не зводиться до постійного забігу в пошуках вузького місця (обмеження) у виробництві. Мова йде про створення фокусуючого механізму, який дає розуміння менеджменту, на яких покращеннях краще зосередитись у першу чергу.
Теорія обмежень – це не пігулка від головного болю, яка за 10 хвилин може усунути симптом. Це системна робота з організмом, пошук та усунення кореневих причин, що викликають біль. А значить, це наполегливе та послідовне застосування кроків ТОС».
Фокусуватися на головному – ключова ідея ТОС. Підходи ТОС впроваджуються у світі протягом останніх 40 років і компанії, що розділяють цю парадигму, створюють не тільки довгострокову конкурентну перевагу, але й успішно капіталізують на цьому.
У тренінгу в Запорізькій ТПП взяли участь керівники, топ-менеджери компаній, що займаються виробництвом, дистрибуцією продукції. Вони прагнуть визначити поточні обмеження та покращити їх з метою досягнення високих результатів.
Директор з виробництва ТОВ «Корундкераміка Плюс» Ірина Надточій: «Ми займаємося виробництвом технічної кераміки. Тема тренінгу для нас дуже актуальна, оскільки присвячена пошуку недоліків у виробництві, як їх шукати і як боротися з ними. Дуже зрозуміле викладення матеріалу. Чекаємо на продовження теми».
Начальник відділу ПрАТ «Дніпроспецсталь» Олександр Зезюлін: «Ми є великим підприємством з виробництва металопрокату. Сподіваємося, тренінг допоможе вирішити наші виробничі завдання, виявити «вузькі місця». З методологією ТОС ми вже знайомі, від цього заходу чекаємо допомоги у більш ефективному застосовуванні цього підходу на практиці».
Керівник відділу збуту ТОВ «Техносенс» Наталія Немиченкова: «Наше підприємство спеціалізується на реалізації електропромислового обладнання, напрямки – автоматизація техпроцесів, сервіс, обслуговування, ремонт промелектроніки. Вперше на тренінгу знайомимося з підходом ТОС. Вже розуміємо, що багато з озвученого можна застосовувати у нас, щось навіть вже застосовуємо. Будемо розвиватися і надалі
Як за допомогою теорії обмежень ефективно керувати процесами
Відповідь на це питання шукали на спеціальному тренінгу у Запорізькій торгово-промисловій палаті: «Створення операційної переваги у виробництві: підхід ТОС». Захід, що відбувся 26 вересня, організований ЦІПБ м. Запоріжжя за підтримки ЄБРР: консультації для малого бізнесу в Україні в рамках ініціативи #EU4Business Європейського Союзу.