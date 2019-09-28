Огляд-конкурс на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи в Національній гвардії України

Протягом тижня, у військовій частині 3029 НГУ триває огляд організації фізичної підготовки особового складу полку під керівництвом комісії Головного Управління Національної гвардії України.
Захід проходить з метою залучення військовослужбовців до систематичних занять фізичними вправами та спортом, пропаганди здорового способу життя та популяризації військово-прикладних видів спорту, а також з метою визначення кращих оперативно-територіальних об’єднань військових частин, факультетів, курсів та підрозділів з організації фізичної підготовки та спортивно-масової роботи.
Гвардійці 9 полку оперативного призначення продемонстрували свій рівень фізичної підготовки у різних військово-спортивних дисциплінах: підтягування, біг, подолання смуги перешкод.
Комісії офіцерів Головного Управління НГУ були представленні досягнення та успіхи спортивного життя особового складу 9 полку оперативного призначення. Були відзначені здобутки гвардійців у змаганнях з рукопашного бою та самбо, футболі та багатоборстві.
«Гвардійці нашої частини вітають спортивний спосіб життя. Є чимало воїнів-спортсменів. У нас створені всі необхідні умови для занять спортом: спортивні майданчики, спортивні зали, тренувальний інвентар, знаряддя та кваліфіковані інструктори»- зазначив під час доповіді голова спортивного комітету військової частини 3029 НГУ підполковник Сергій Сердюк.
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