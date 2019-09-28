П’ять мільйонів гривень отримали місцеві бюджети від запорізьких автовласників

До місцевих бюджетів Запорізької області з початку року надійшло 5 мільйонів гривень транспортного податку. Від суб’єктів господарювання-власників транспортних засобів скарбниці отримали 3,2 мільйона, від фізичних осіб – 1,7 мільйона. У серпні за легкові автомобілі сплачено майже 600 тисяч.
Найбільші суми були спрямовані до міської казни м. Запоріжжя – 2,4 мільйона, до бюджетів Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів перераховано 421 тисячу, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 409 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 396 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 334 тисячі, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 319 тисяч, Василівського та Михайлівського районів – 254 тисячі тощо.
Всього на Запоріжжі понад три сотні люксових автівок, які оподатковуються за ставкою 25 тисяч гривень на рік. Зокрема, запорізькі компанії володіють 142 VIP-автомобілями, у власності громадян – 165 легковиків. Вартість кожної з них перевищує 1,5 мільйона гривень, а дата випуску – менша п’яти років.
Головне управління ДПС у Запорізькій області